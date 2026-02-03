Geheime Nazi-Expeditionen: HimalayaJetzt kostenlos streamen
Geheime Nazi-Expeditionen
Folge 4: Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya
43 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Um die vermeintliche Überlegenheit der arischen Rasse wissenschaftlich zu belegen, unternahmen die Nazis Reisen in die entlegensten Winkel der Welt. Ihre aufwendigste Expedition verschlug sie bis in die obersten Gipfel des Himalaya-Gebirges. Die von Heinrich Himmler ausgewählten Wissenschaftler setzten alles daran, den hochrangigen SS-Mann zufriedenzustellen. Dieser war fest davon überzeugt, dass in Tibet einst gottähnliche Arier mit magischen Fähigkeiten gelebt hätten.
Geheime Nazi-Expeditionen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12