Geheimnisse der Weltstädte - Von Berlin bis Singapur
1 StaffelAb 12
Faszinierende Geschichten, einzigartige Charaktere und überraschende Wendungen - Die Weltstädte bergen unter ihrer Oberfläche eine Flut von Informationen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Von Berlin bis Singapur - Touristenführer, Blogger und Historiker erklären die Wunder ihrer Stadt und lüften das ein oder Geheimnis.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant International Limited