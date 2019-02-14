Folge vom 14.02.2019
Mike Krüger & Sophia ThomallaJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 14.02.2019: Mike Krüger & Sophia Thomalla
42 Min.Folge vom 14.02.2019
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Mike Krüger und Sophia Thomalla. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1