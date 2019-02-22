Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 22.02.2019
Ingo Appelt & Simon Gosejohann

Ingo Appelt & Simon GosejohannJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 22.02.2019: Ingo Appelt & Simon Gosejohann

42 Min.Folge vom 22.02.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Ingo Appelt und Simon Gosejohann. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen