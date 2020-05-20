Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 20.05.2020
Sonya Kraus & Wayne Carpendale

Sonya Kraus & Wayne CarpendaleJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 20.05.2020: Sonya Kraus & Wayne Carpendale

43 Min.Folge vom 20.05.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Sonya Kraus und Wayne Carpendale. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

