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Genial daneben - Das Quiz

Bülent Ceylan & Ilka Bessin

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 19.09.2018
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 36: Bülent Ceylan & Ilka Bessin

44 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 6

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode?

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