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Genial daneben - Das Quiz

Martin Rütter & Oliver Kalkofe

SAT.1Folge vom 02.10.2018
Martin Rütter & Oliver Kalkofe

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 02.10.2018: Martin Rütter & Oliver Kalkofe

44 Min.Folge vom 02.10.2018Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Martin Rütter und Oliver Kalkofe. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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