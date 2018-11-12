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Genial daneben - Das Quiz

Janina Kunze & Alexander Herrmann

SAT.1Staffel 1Folge 80vom 12.11.2018
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 80: Janina Kunze & Alexander Herrmann

43 Min.Folge vom 12.11.2018Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Janine Kunze und Alexander Herrmann. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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