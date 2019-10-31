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Genial daneben - Das Quiz

Jana Ina Zarella & Martin Rütter

SAT.1Folge vom 31.10.2019
Jana Ina Zarella & Martin Rütter

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 31.10.2019: Jana Ina Zarella & Martin Rütter

43 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Jana Ina Zarella und Martin Rütter. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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