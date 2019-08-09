Matze Knop & Arabella KiesbauerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 118: Matze Knop & Arabella Kiesbauer
43 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 6
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Matze Knop und Arabella Kiesbauer. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1