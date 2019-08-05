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Genial daneben - Das Quiz

Nina Bott & Kaya Yanar

SAT.1Folge vom 05.08.2019
Nina Bott & Kaya Yanar

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.08.2019: Nina Bott & Kaya Yanar

42 Min.Folge vom 05.08.2019Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Nina Bott und Kaya Yanar. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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