Pierre M. Krause & Nina BottJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 08.10.2019: Pierre M. Krause & Nina Bott
43 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Pierre M. Krause und Nina Bott. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2: SAT.1