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Genial daneben - Das Quiz

Max Giermann & Ingolf Lück

SAT.1Staffel 2Folge 149vom 08.11.2019
Max Giermann & Ingolf Lück

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 149: Max Giermann & Ingolf Lück

43 Min.Folge vom 08.11.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Max Giermann und Ingolf Lück. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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