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Genial daneben - Das Quiz

Davis & Zarella

SAT.1Folge vom 29.01.2019
Davis & Zarella

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 29.01.2019: Davis & Zarella

43 Min.Folge vom 29.01.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Dave Davis und Jana Ina Zarella. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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