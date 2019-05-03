Markus Krebs & Sophia ThomallaJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 03.05.2019: Markus Krebs & Sophia Thomalla
43 Min.Folge vom 03.05.2019
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Markus Krebs und Sophia Thomalla. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1