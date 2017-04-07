Warum gab es 2012 im Elsass grünen und blauen Honig?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 5: Warum gab es 2012 im Elsass grünen und blauen Honig?
43 Min.Folge vom 07.04.2017Ab 12
Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Gaby Köster, Chris Tall und Martin Rütter beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
Genial daneben
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1