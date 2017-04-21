Was ist ein "Kuttenlecker"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 6: Was ist ein "Kuttenlecker"?
43 Min.
Ab 12
Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Ruth Moschner, Ralf Schmitz und Antoine Monot, Jr. beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
