Genial daneben
Folge 1: Die kalte Schulter
43 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 12
Was ist ein "Schwanzflug"? Woher kommt die Redewendung "jemandem die kalte Schulter zeigen"? Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands, u.a. Bastian Pastewka, Chris Tall, Jürgen von der Lippe oder Ingolf Lück unterstützt.
