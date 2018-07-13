Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Schweinerolle? Leckbier? - Was ist das?

SAT.1Staffel 3Folge 10vom 13.07.2018
Folge 10: Schweinerolle? Leckbier? - Was ist das?

44 Min.Folge vom 13.07.2018Ab 12

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt.

