Geordie Shore

MTVStaffel 25Folge 10vom 11.05.2025
Folge 10: Sag niemals nie!

44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 16

Es ist der letzte Tag in Thailand und Differenzen müssen überbrückt werden. Sophie und Marnie müssen die Familie nach Chantelles und Abbies Streit retten. Außerdem taucht überraschend ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit auf.

