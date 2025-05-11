Geordie Shore
Folge 10: Sag niemals nie!
44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 16
Es ist der letzte Tag in Thailand und Differenzen müssen überbrückt werden. Sophie und Marnie müssen die Familie nach Chantelles und Abbies Streit retten. Außerdem taucht überraschend ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit auf.
Geordie Shore
Genre:Reality, Drama
16
Copyrights:© MTV