Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geordie Shore

Full Moon Carnage

MTVStaffel 25Folge 5vom 30.03.2025
Full Moon Carnage

Full Moon CarnageJetzt kostenlos streamen

Geordie Shore

Folge 5: Full Moon Carnage

44 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 16

Ricci konfrontiert Chantelle mit der Behauptung, dass ihre Affäre nichts bedeutet habe. Seine guten Absichten gehen auch nach hinten los, als er versucht, James' Leah zu erklären, dass Jays augenzwinkernde Bemerkungen harmlos waren.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Geordie Shore
MTV
Geordie Shore

Geordie Shore

Alle 2 Staffeln und Folgen