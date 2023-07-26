Germany Shore
Folge vom 26.07.2023
Bei der Fetisch-Party zeigen sich die Vorlieben der Member. Zwischen Venance und Elia ist die Stimmung eisig. Ein heißer Family-Tag am Strand soll helfen. Doch das Drama bleibt nicht außen vor. Bei einem Spiel machen die Bewohner ihrem Ärger Luft.
