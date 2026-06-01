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Germany Shore

Folge 12

MTV liveStaffel 2Folge 12vom 01.06.2026
Folge 12

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Germany Shore

Folge 12: Folge 12

50 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

In der Best Of Folge blickt die Family auf die Highlights der letzten Wochen zurück: auf die wildesten Partys, die heißesten Küsse, die emotionalsten Lovestorys und die hitzigsten Dramen. Das Wiedersehen alter Freunde endet in einer Eskalation.

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