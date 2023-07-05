Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 2Folge 3vom 05.07.2023
49 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 16

Die Stimmung in der Villa ist zum Kotzen. Die Bettenverteilung bringt das nächste Drama mit sich. Ring frei für den nächsten Beef zwischen den Drama-Girls. Über den Einzug eines altbekannten Gesichts aus Staffel eins ist nicht jeder erfreut.

MTV

