Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Germany Shore

MTVStaffel 2Folge 4vom 05.07.2023
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Germany Shore

Folge 4: Folge 4

47 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 16

Julius bringt das Familienglück gewaltig ins Schwanken, gleich zwei Girls haben ein Auge auf den Beachboy geworfen. Es wird gestrippt, getrunken und geknutscht. Ein Zickenkrieg droht zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Germany Shore
MTV

Germany Shore

Alle 1 Staffeln und Folgen