Germany Shore
Folge 12: Folge 12
44 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 18
In der Best-of-Folge blickt die Family auf die Highlights der letzten Wochen zurück: die wildesten Partys, die heißesten Küsse, die emotionalsten Lovestorys und die hitzigsten Dramen. Es kommt zu einem Wiedersehen zwischen Marvin und Selina.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany