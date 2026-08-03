Germany Shore
Folge 3: Folge 3
Special Guest Nathan lässt es mit der Family ordentlich krachen! Zwischen Nathan und einem Family Member knistert es gewaltig. Extrem heiß wird es auch in der Private-Suite, die in der Nacht mit einer speziellen "Tour de France" eröffnet wird. Der nächste Morgen hält feuchte Überraschungen bereit, von denen nicht jeder begeistert ist. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist und so muss sich die Family auch schon wieder von Nathan verabschieden. Die traurige Stimmung über den Abschied hält aber nicht lange an, denn das nächste Party-Spiel wartet auf die Family. Sie müssen beweisen, dass trotz der wilden Partynacht, noch ausreichend Gehirnzellen vorhanden sind. Die Sieger des Spiels erhalten einen ganz besonderen Gewinn, dessen Vergabe jedoch in einer großen Eskalation endet.
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