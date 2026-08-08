Germany Shore
Folge 7: Folge 7
56 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16
Deutsche und Schweizer Teilnehmer aus Reality-Showformaten kommen in einer Villa auf Kreta zusammen. Die Regie gibt ihnen wenig Anweisungen, denen sie Folge zu leisten haben, außer viele Emotionen, viel Sex und viel Derbes.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany