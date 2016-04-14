Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Staffel 11Folge 11vom 14.04.2016
Folge 11: Blanker Horror

97 Min.Folge vom 14.04.2016Ab 12

Horror meets High-Fashion: Heidi Klum schickt die Kandidatinnen ins Geisterhaus. In einer Grusel-Kulisse sollen die Nachwuchsmodels im schaurig-schönen Gespensterlook vor der Kamera posieren - und zwar schwebend ... Beim Entscheidungswalk laufen die Mädchen in hautengen Ganzkörperanzügen mit Schachbrettmuster komplett verdeckt über den Laufsteg. Werden die Juroren die Models ihrem Walk zuordnen können?

ProSieben
