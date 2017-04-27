Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 12Folge 12vom 27.04.2017
100 Min.Folge vom 27.04.2017Ab 12

Wie passt ein Model mit 1,80 Meter Größe in ein winziges Puppenhaus? Die Antwort: Nur in einem Märchen. "Meine Models verwandeln sich diese Woche in Alice aus 'Alice im Wunderland'", erklärt Heidi Klum das Shooting der zwölften Folge. Und wer gewinnt einen der größten #GNTM-Jobs der Staffel? Das Opel-Casting steht an. Letztes Jahr kam die Gewinnerin der Opel-Challenge aus Team Michael. Kann Team Thomas dieses Jahr den Ausgleich machen?

