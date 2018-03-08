Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Einhorn-Rodeo
95 Min.Folge vom 08.03.2018Ab 12
Heidi Klum überrascht ihre Nachwuchsmodels mit einem Shooting mit Fotograf Shane Russeck. Die Herausforderung: Für das perfekte Foto müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf einem Rodeo-Einhorn die richtige Pose finden ... Bei der Elevator-Challenge müssen sich jeweils eine Kandidatin aus Team weiß und eine Kandidatin aus Team schwarz in einem fahrenden Aufzug innerhalb von 40 Sekunden umziehen. Ihr Outfit präsentieren sie vor Special Guest und Influencerin Caro Daur.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen