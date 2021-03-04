Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das große #GNTM-Umstyling

ProSiebenStaffel 16Folge 5vom 04.03.2021
Das große #GNTM-Umstyling

Das große #GNTM-UmstylingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 5: Das große #GNTM-Umstyling

108 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für jede Topmodel-Anwärterin einen individuellen Look überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk präsentieren sich die #GNTM-Models im neuen Look vor Heidi Klum und Designer und Gastjuror Christian Cowan. Das Besondere: Der Entscheidungswalk ist gleichzeitig ein Fotoshooting. Wer beweist am Ende des Laufstegs die besten Posen?

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen