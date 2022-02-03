Germany's Next Topmodel
Folge 1: Auftakt in Athen
119 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 6
Vor der beeindruckenden Kulisse des Zappeions in Athen begrüßt Supermodel Heidi Klum zum Auftakt der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" ihre Kandidatinnen höchstpersönlich und überrascht sie direkt mit der ersten Bewährungsprobe: Eine imposante Fashion-Show vor Live-Publikum. Wer schafft es, Heidi Klum und Gastjurorin Kylie Minogue von sich zu überzeugen? Und für wen platzt der Traum, bevor die Reise richtig angefangen hat?
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen