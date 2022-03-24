Germany's Next Topmodel
Folge 8: Social Media Edition
132 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
In der Social Media Edition muss jedes Model im Videoshooting ein verrücktes Produkt im Stil einer Influencerin bewerben. Anschließend stellen sich die Nachwuchsmodels einer echten Interviewsituation und versuchen, ihre Social Media Skills unter Beweis zu stellen. Wem gelingt es, sich als stärkste GNTM-Anwärterin zu positionieren? Den Entscheidungswalk bestreiten die Kandidatinnen als Aliens - Wer schafft es, sich ein Ticket für die nächste Runde zu sichern?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen