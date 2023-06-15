Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Finale 2023

ProSieben Staffel 18 Folge 18 vom 15.06.2023
Das Finale 2023

Germany's Next Topmodel

Folge 18: Das Finale 2023

127 Min. Folge vom 15.06.2023 Ab 12

Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen ihrer letzten Herausforderung in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gäste im großen Finale und wird #GNTM 2023? Welches Model erscheint auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar und gewinnt 100.000 Euro? Und wer wird das deutschlandweites Kampagnengesicht von MAC Cosmetics?

ProSieben
