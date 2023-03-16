Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 18Folge 5vom 16.03.2023
134 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk heißt es: Vom Friseurstuhl auf den Catwalk. Trockenhaube ab, Scheinwerfer an, it's Showtime. Wer überzeugt im neuen Look Modelchefin Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio und kann sich so ein Ticket in die nächste Runde sichern?

