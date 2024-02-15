Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet mit einer Neuerung: Für die 19. Staffel ruft Weltstar Heidi Klum ganz Deutschland zum offenen Casting nach Berlin. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Einzige Bedingung: Zum Drehstart muss der 18. Geburtstag gefeiert sein. Wer kommt eine Runde weiter und geht auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise?

