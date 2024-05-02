Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei ShowsJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei Shows
117 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Laufen will gelernt sein - und heute üben die Models mit Laufstegtrainer Micky Kurz. Außerdem mit dabei: die internationalen Designer Kevin Germanier, Ashton Michael und Esther Perbandt, die hohe Ansprüche an die Models haben. Alles geben lohnt sich, denn am Elimination-Tag steht nicht nur eine Fashion Show an, sondern gleich drei! Und jeder will in den coolen Outfits glänzen. Dabei gilt es, Heidi und die drei Designer zu überzeugen. Wer meistert die Herausforderung?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
