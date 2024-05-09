Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 19Folge 13vom 09.05.2024
111 Min.Folge vom 09.05.2024Ab 12

Zuerst dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Beauty-Casting kreativ werden. Es geht darum, in einem Videoclip ihre persönliche Transformation darzustellen, zuerst ohne Make-up und dann mit ihrem selbst geschminkten Look. Dann sind die Schauspielkünste der Models gefragt. Die Story? Ein Promi betritt ein Diner und es kommt zu einer Konfrontation mit dem Manager, dargestellt von Thomas Kretschmann.

ProSieben
