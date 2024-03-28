Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das erste Casting und Sedcard-Shooting

ProSiebenStaffel 19Folge 7vom 28.03.2024
120 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Heute wird's lehrreich und tricky zugleich. Heidi schlüpft in die Rolle des kritischen Kunden und gibt den Models ein Casting-Teaching! Doch was sie nicht wissen: Ein echter Kunde guckt heimlich zu und schaut, welches Model das Zeug für die Kampagne hat. Nach dem Casting geht's direkt ans Eingemachte: Sedcard-Shooting mit coolen Designermöbeln als Kulisse. Wer hält dem kritischen Blick von Fotografen und Gastjuror Christian Anwander stand und bekommt die heißbegehrte Modelmappe?

