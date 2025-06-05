Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 23: Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand?
136 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Die Models werden von Christian Düren in professioneller Kommunikation geschult, lernen, wie man Interviews und Q&A-Sessions meistert und wie man seine Social-Media-Präsenz verbessert. Beim Interview müssen sie sich den Fragen der Presse stellen, wobei Christian sie beobachtet, und Feedback gibt. Beim Fotoshooting mit Rankin müssen die Models in Zweierpaarungen in einem fahrenden Bett posieren. Die Entscheidung findet beim "Public"-Walk in Hollywood statt.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen