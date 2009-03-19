Germany's Next Topmodel
Folge 6: Las Vegas Baby
97 Min.Folge vom 19.03.2009Ab 12
Heute wird es für die verbleibenden 13 Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" spielerisch: Heidi Klum fliegt mit ihnen nach Las Vegas.
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
