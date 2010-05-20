Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 12vom 20.05.2010
97 Min.Folge vom 20.05.2010Ab 12

Auf 16 Zentimeter-Absätzen über den Catwalk laufen, bei strömenden Regen verführerisch in die Kamera schauen, oder mit einem gut aussehenden und durchtrainierten Model beim Live-Walk posen: Für "Germany's next Topmodel" müssen die Mädchen viele Talente mitbringen. Aber können sich die Kandidatinnen auch effektvoll auf den Boden fallen lassen und dabei gut aussehen? Für einen Modeljob bekommen die Mädchen ein spezielles Stunt-Training ...

ProSieben
