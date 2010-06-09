Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 15vom 09.06.2010
81 Min.Folge vom 09.06.2010Ab 12

Köln, Berlin, München, Kapstadt, New York und Los Angeles: Mit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" reisen die Kandidatinnen um die Welt. Bevor es zurück nach Köln geht, fällt die Entscheidung: Wer zieht ins Finale?

