Germany's Next Topmodel
Folge 9: Sexy in Dessous
97 Min.Folge vom 29.04.2010Ab 12
Diese Woche wird es für die Models spannend: Einige von ihnen dürfen für Kimora Simmons auf den Catwalk! Außerdem gibt es noch ein kochend-heißes Dessous Shooting, bei dem die Mädchen richtig aus sich rausgehen müssen. Wer meistert diese Aufgabe?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen