Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Cosmopolitan-Shooting

ProSiebenStaffel 6Folge 15vom 05.06.2011
Das Cosmopolitan-Shooting

Das Cosmopolitan-ShootingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Das Cosmopolitan-Shooting

95 Min.Folge vom 05.06.2011Ab 12

Sie ließen knapp 18.000 Bewerberinnen hinter sich, flogen 95 Tage um die Welt, besuchten elf Städte in sechs Ländern auf drei Kontinenten - und die Reise ist längst nicht zu Ende! Dieser Catwalk führt direkt ins Finale. Für den bislang wichtigsten Lauf der aktuellen Staffel bittet Heidi Klum heute ihre Mädchen zum emotionalsten Auftritt. Aleksandra, Amelie, Anna Lena, Jana und Rebecca laufen zum ersten Mal vor dem schwersten Publikum der Welt: ihren Familien und Freunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen