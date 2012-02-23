Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Spektakulärer Auftakt

ProSiebenStaffel 7Folge 1vom 23.02.2012
Spektakulärer Auftakt

Spektakulärer AuftaktJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 1: Spektakulärer Auftakt

124 Min.Folge vom 23.02.2012Ab 12

Vorhang auf für die größte Modelshow der Welt: Bei der spektakulären Opening-Show in München stellen sich die Top 51 erstmals live der Jury vor und präsentieren sich auf dem Catwalk vor Heidi Klum, Thomas Hayo und Thomas Rath. Die Faszination Fashion beginnt! Am nächsten Tag haben die Mädchen gleich ihren ersten Job und müssen ihre Modelqualitäten bei einer großen Modenschau eines renommierten internationalen Designers beweisen ...

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

