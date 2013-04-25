Die Transformation-EditionJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 9: Die Transformation-Edition
97 Min.Folge vom 25.04.2013Ab 12
Mann, Frau, Hippie, Nerd: Ein Model - verschiedene Rollen. In der "Transformation Edition" von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" zeigt der Modelnachwuchs, wie wandelbar er ist. Gecoacht werden die Mädchen von einem Transformationskünstler, der bereits auf dem Cover der französischen Vogue sein Können zeigte. In den Straßen L.A.s testet der Profi, wie überzeugend die Mädchen verschiedene Charaktere vor Publikum spielen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen