Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Die Transformation Edition

ProSiebenStaffel 9Folge 6vom 13.03.2014
Die Transformation Edition

Die Transformation EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Die Transformation Edition

95 Min.Folge vom 13.03.2014Ab 12

Alarm in der "Topmodel"-Villa. Als die Mädchen ihren achtbeinigen Shootingpartner sehen, ist kollektive Panik angesagt. Auch der Ausblick auf ein atemberaubend-inszeniertes Shooting mit Starfotograf Rankin kann die eingeschüchterten Kandidatinnen nicht darüber hinwegtrösten ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen