ProSiebenStaffel 12Folge 11vom 20.04.2017
100 Min.Folge vom 20.04.2017Ab 12

Heute sind Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer zu Gast in L.A. und nehmen die Models für ein Interviewtraining in die Mangel. Die Journalistinnen haben recherchiert und locken die Nachwuchsmodels gekonnt aus der Reserve. Für das Shooting der Woche steigen die Models in knallbunt bestickten Bodysuits in einen großen Wasserball und versuchen, in der durchsichtigen Kugel eine schöne Pose zu finden.

